«كهرباء دبي» تكرّم الشركاء والداعمين لـ«ساعة الأرض»

المصدر: دبي- البيان

تقديراً لدورهم في تحقيق وفورات بلغت 267 ميغاواط من الكهرباء خلال «ساعة الأرض» 2019 في دبي، بما يعادل تخفيض 114 طناً من الانبعاثات الكربونية، كرّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نحو 40 مؤسسة حكومية وخاصة من الشركاء والداعمين لحدث «ساعة الأرض»، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، وذلك خلال الفعاليات التي نظمتها الهيئة في مراسي بروميناد في منطقة الخليج التجاري في دبي، وشارك الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات في الفعالية، التي تضمنت العديد من الأنشطة العائلية والترفيهية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي. كما تم رسم شعار «عام التسامح» بالشموع خلال الفعالية. وانضم عدد كبير من المسؤولين وأفراد الجمهور إلى «مسيرة ساعة الأرض»، التي انطلقت الساعة 8:30 مساء، وهم يحملون الشموع والفوانيس الصديقة للبيئة، تعبيراً عن تضامنهم مع الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض.

كما تقدم الطاير بالشكر إلى المتعاملين من مختلف القطاعات الذين شاركوا في إحياء «ساعة الأرض» عبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة. وللعام الرابع على التوالي، واصلت الهيئة معادلة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنظيم فعاليات «ساعة الأرض» 2019 في دبي عبر مبادلتها بأرصدة كربونية معتمدة من مشروعات الهيئة على أسس بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تضمنت قائمة الشركاء والداعمين لساعة الأرض 2019 في دبي، والذين تم تكريمهم خلال الفعاليات أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؛ وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات؛ وسيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)؛ وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي؛ وحبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة؛ وخالد المالك، العضو المنتدب في «دبي القابضة».

كما كرّم الطاير ممثلي كل من: وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية- مكتب دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والنيابة العامة في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعية، وجمعية الإمارات لبيوت الشباب، ومجموعة ماجد الفطيم القابضة، وتعاونية الاتحاد، وشركة «ماي دبي»، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدورهم في التعريف بساعة الأرض.

وفورات كهربائية

شاركت «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، في مبادرة «ساعة الأرض في دبي» عبر سلسلة من الأنشطة، التي تسلط الضوء على أهمية المحافظة على الأرض وتوفير بيئة نظيفة للأجيال الحالية والقادمة.

وسجلت شركة أبوظبي للتوزيع- إحدى شركات مؤسسة أبوظبي للطاقة- انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في أبوظبي قدره 181 ميغاواط، وذلك خلال «ساعة الأرض 2019».

واحتفلت حكومة الفجيرة مع وزارة الطاقة والصناعة بفعالية ساعة الأرض، التي تقام هذا العام تحت شعار «التواصل مع الأرض» للتأكيد على المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية واستدامة الموارد الطبيعية.

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة ودائرة النقل ضمن التوجه العالمي للتصدي للتغيرات المناخية وبهدف ترشيد استهلاك الطاقة وآثارها السلبية على البيئة.

وصمّم مركز دبي للسلع المتعددة شعاري «ساعة الأرض» ومركز دبي للسلع المتعددة باستخدام الشموع، كما نظم جلسة يوغا لمدة ساعة في متنزّه منطقة أبراج بحيرات جميرا. وسيواصل المركز العمل على زيادة الوعي وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة والصديقة للبيئة عبر سلسلة القيمة بأكملها.