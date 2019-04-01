شرطة أبوظبي تطلق جائزة القائد العام للتميز 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة «القائد العام للتميز 2019»، بهدف تحفيز منتسبيها لتحسين آليات العمل ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية، ضمن رؤية الحكومة الرشيدة.

وأشاد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق برنامج لجوائز التميز في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، ليكون موازياً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وإسهاماً في تحقيق أهدافها.

وأكد حرص القيادة العامة على تطوير برامج التميز في الأداء واستدامته، مشيراً إلى أن الجائزة تواكب أولويات حكومة أبوظبي والمفاهيم العالمية للتميز، حيث بنيت هيكليتها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

ودعا المنتسبين إلى التطبيق الفعّال للجوائز الداخلية التي تهدف إلى تحفيز الإدارات على رفع مستوى أدائها وتحسين آليات العمل المؤسسية، والمشاركة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية. وأضاف: «إن التطوير وبناء القدرات لدى العاملين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات سيسهم في تعزيز فاعلية المشاركة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وتحسين وتطوير الأداء بشكل مستمر وتقدير الجهود المتميزة الجماعية والفردية».

من جانبه أوضح المقدم جاسم محمد الهرمودي، مدير إدارة الجودة والتميز في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن أهداف الجائزة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، ومبادئ ومفاهيم التميز الحكومي، وتمكن المؤسسات من قياس مستويات الأداء ودرجة التقدم نحو الريادة العالمية وتبادل المعارف.