«النعيمي الخيرية بعجمان» تتكفل بنفقات العمرة لـ 40 مستحقاً

المصدر: عجمان - وام

تكفلت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، بتكاليف مناسك العمرة لأربعين شخصاً، تعزيزاً لخطة عملها السنوية، وتنفيذاً لأجندة أهدافها الخيرية والإنسانية تجاه الفئات المستحقة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، إن المؤسسة تحرص على توفير الحياة الكريمة لكافة الفئات المستحقة ومنتسبيها، بما في ذلك تنفيذ رحلات لأداء مناسك العمرة، التي تمت ترجمتها على أرض الواقع، من خلال تكفل المؤسسة بنفقات 40 معتمراً من مختلف فئات المجتمع، وهو ما يُعزز قيم المؤسسة، ويعمل على تكريسها، تجسيداً لرؤى القيادة الوطنية، بدعم قيم التكافل الاجتماعي والأسري.

وأشارت إلى أن مبادرة رحلة العمرة، تأتي ضمن سلسلة برامج وفعاليات ستسهم في دعم قيم عام التسامح على أرض زايد الخير، في وطن التسامح.