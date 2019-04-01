وزيرالأوقاف الكويتي يبحث التعاون مع سفير الدولة

المصدر: الكويت - وام

التقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية الكويتي فهد على زايد الشعلة في مكتبه صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وتمنياته لحكومة وشعب الكويت مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمل الشعلة السفير تحياته إلى معالي سلطان بن سعيد البادي، متمنياً لمعاليه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والتنمية والازدهار.