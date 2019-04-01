15 ألف مشارك في «صناع الأمل» خلال الأسبوع الأول من إطلاقها

المصدر: دبي - البيان

نجحت مبادرة «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء، خلال أيام منذ إطلاقها في دورتها الثالثة، في استقطاب عدد كبير من جنود الإنسانية في الوطن العربي للمشاركة فيها، حيث استقبل الموقع الرسمي للمبادرة خلال أسبوع فقط من فتح باب التسجيل رسمياً أكثر من 15 ألف طلب ترشيح من مختلف أنحاء العالم العربي، من أفراد ومجموعات ناشطة في العمل التطوعي في شتى مجالات العمل الإنساني، وكذلك من صناع أمل عرب ينشطون في العمل التطوعي، الخيري والإنساني، خارج الوطن العربي.

كما حرص آلاف الأشخاص على زيارة الموقع الرسمي للمبادرة سواء للتسجيل أو للتعرف عن قرب على جوانب هذه المبادرة حيث وصل العدد الإجمالي لزوار الموقع إلى نحو 75.600 شخص.

قصص ملهمة

وقال خالد الشحي، مدير مبادرة صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «للعام الثالث على التوالي، تؤكّد مبادرة صناع الأمل أن الوطن العربي مليء بقصص الأمل الملهمة، وهي قادرة على تحريك الناس للتفكير بشكل إيجابي والمساهمة في التصدي للتحديات المجتمعية التي تواجه أوطانهم».

وأضاف: «إن هذا الكم الهائل من المشاركات يعكس الصدى الكبير الذي حققته صناع الأمل منذ دورتها الأولى، على نحو جعل المبادرة حديث الشارع العربي، وهو ما يعكس رسالتها ورؤيتها بالدرجة الأولى كأكبر مبادرة عربية لتكريم أصحاب العطاء ناشري الأمل والتفاؤل من الرجال والنساء الذين يسعون من خلال مبادراتهم الإنسانية والمجتمعية إلى التصدي لأبرز التحديات في مجتمعاتهم والارتقاء بواقع الحياة فيها، طمعاً في مستقبل أفضل لأوطانهم».

وتابع: «تشهد الدورة الثالثة من صناع الأمل مشاركة كثيفة من قبل الشباب؛ عدد كبير منهم على مقاعد الدراسة الجامعية، وحرصاً على متابعة كافة القصص، شكلنا فريقاً مختصاً بفرز الطلبات ومعاينتها ودراستها وتقييمها مبدئياً، ومتابعة الطلبات التي تصلنا على الموقع الرسمي للمبادرة، ومتابعة أيضاً ترشيحات صناع الأمل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو استقبال الرسائل التي كانت تصلنا بهذا الخصوص من كل أنحاء العالم».

الأولى عربياً

وتصدرت جمهورية مصر العربية حتى الآن، قائمة الدولة العربية من حيث المشاركة بنسبة بلغت 16.2% من إجمالي عدد المشاركات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 16%، وكان لافتاً هذا العام الحضور القوي لصناع أمل من دول شمال أفريقيا، من خلال عدد كبير من المشاركات مقارنة بالدورتين الماضيتين، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً بمعدل 9.5%، فيما جاءت المغرب في المرتبة الرابعة بمعدل يناهز 9%، في حين احتل العراق المرتبة الخامسة بـمعدل يزيد على 6%.

وانتزعت المشاركات الشبابية في مبادرة «صناع الأمل» الحصة الأكبر من إجمالي عدد المشاركات حتى اللحظة، حيث بلغ معدل الترشيحات في الفئة العمرية بين 21 – 35 أكثر من 57%، تلتها الفئة العمرية من 36 – 50 بأكثر من 23%. في حين سجلت نسبة المشاركات لصناع الأمل المرشحين فوق 51 عاماً أكثر من 13%. وتميز هذا العام بمشاركة لافتة للشباب والمراهقين تحت سن 20 عاماً، بمعدل بلغ نحو 6%.

قطاعات الأمل

وتوزعت مبادرات ومشاريع «صناع الأمل» على قطاعات ومجالات تطوعية وإنسانية متعددة، حيث تصدرت المبادرات المعنية بخدمة المجتمع العدد الأكبر من المشاركات بمعدل بلغ نحو 32%، تلتها المبادرات التعليمية بمعدل 13% تقريباً، ومن ثم المبادرات الصحية والطبية بنسبة 6%.

إلى جانب هذه القطاعات الحيوية، تشمل مبادرات صناع الأمل مجالات بيئية وإغاثية وثقافية وفنية إلى جانب مبادرات معنية بتمكين المرأة والشباب والأطفال وأصحاب الهمم.

جنود الخير

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «صناع الأمل» في العام 2017 لتكريم أبناء الوطن العربي من صناع التغيير الإيجابي، جنود الخير المجهولين الحريصين على نشر ثقافة الأمل من حولهم، مدفوعين بحس عال من الإنسانية والمسؤولية، مستغلين جهودهم الفردية ومواردهم الشخصية أو بعض الدعم المحدود لتحسين حياة الناس من حولهم والارتقاء بواقع أوطانهم ومساعدة المحرومين ونجدة المنكوبين ورفع المعاناة عن الفئات المهمشة في مجتمعاتهم دون مقابل.

وكانت الدورة الأولى من صناع الأمل قد استقبلت أكثر من 65 ألف صانع أمل، بينما بلغت ترشيحات الدورة الثانية أكثر من 87 ألف مرشح، حيث تم تكريم خمسة صناع أمل في كل دورة بجائزة مقدارها مليون درهم لكل صانع أمل لمساعدته على مواصلة عمله الإنساني، بواقع خمسة ملايين درهم في كل دورة، ما يجعلها جائزة العطاء الأرفع عالمياً.