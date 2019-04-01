«البيان» تحتفي بفوزها بـ «جائزة الصحافة» وتكرّم المتميّزين

المصدر: دبي - البيان

احتفت «البيان» أمس بفوزها بجائزة الصحافة العربية عن فئتي «الصحافة الذكية» و«الصحافة الاقتصادية»، وكرمت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، العاملين في إدارة الإعلام الرقمي، وموزة فكري المدير السابق للإدارة، وعبدالحي محمد الفائز بجائزة الصحافة الاقتصادية، وكوكبة من الصحافيين المتميزين من مختلف أقسام الصحيفة، بحضور طالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وأحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، وعادل الراشد مدير التحرير في مكتب أبوظبي، وآمنة البنا مدير تحرير الإعلام الرقمي، وفاطمة مطر مدير إدارة الموارد البشرية في قطاع النشر.

وأكدت رئيس التحرير المسؤول أن «البيان» باتت اليوم مؤسسة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً في مختلف منصاتها، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة جاذبة أسهمت في إسعاد الموظفين، مضيفة إن الصحيفة تمكنت عبر عملية التطوير التي بدأتها منذ 3 سنوات، من تحقيق العديد من الإنجازات في العمل الإعلامي وأن تكون حاضرة بقوة على منصات التتويج، وأن تواكب مسيرة التطوير والتنمية المستدامة في الدولة بما يساهم في تعزيز تنافسيتها.

مسؤولية كبيرة

وأضافت: إن الفوز بجائزة الصحافة العربية بفئتي الصحافة الذكية والصحافة الاقتصادية، يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، ويرسخ رؤية الصحيفة في المحافظة على الصدارة، والاستمرار في مواكبة مختلف المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافها للمحافظة على الريادة المهنية وتلبية تطلعات القراء، بما يتواءم مع شعارها «البيان القارئ دائماً».

أثر إيجابي

وقالت منى بوسمرة: إن «البيان» تسعى دائماً إلى إحداث الأثر الإيجابي في المجتمع، وتعزيز تنافسية الإعلام الوطني بمضمون ورسالة هادفة تخدم في بناء المجتمع والإنسان وتطوير إمكانات أفراده، وترسيخ صورة الإمارات العالمية في التسامح والعطاء والسلام، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يقول سموه: «إن الإعلام يملك قوة الكلمة وحسن توظيفها لإحداث أثر إيجابي يلمسه المجتمع ويعيشونه واجباً وأمانة».

وأشارت إلى أن «البيان» تعد أول صحيفة في الإمارات والعالم العربي، ومن الأوائل في العالم التي تدمج تجربة الإعلام مع آخر مستجدات التكنولوجيا الحديثة، تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان. ودعت رئيس التحرير المسؤول جميع صحافيي «البيان» إلى الاستمرار في المحافظة على الصدارة عبر بذل المزيد من العطاء والإبداع، والتفاني في الأداء، وولاء الموظفين الذي انعكس إيجاباً في تعزيز الإنتاجية ومواصلة تميز "البيان" وريادتها.