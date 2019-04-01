«ورشة حكومة دبي» تطلق استراتيجيتها 2019 - 2023

المصدر: دبي - البيان

نظمت ورشة حكومة دبي حفلها السنوي للعام الجاري 2019، حيث كرّمت شركاءها الاستراتيجيين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى تكريم موظفيها المتميزين والموهوبين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة. كما أطلقت «ورشة حكومة دبي» خطتها الاستراتيجية 2019-2023 المحدّثة، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو إرساء دعائم التميز والابتكار وثقافة التطوير في كافة مجالات العمل الحكومي، سعياً وراء إسعاد الناس وتحقيق رفاهية المجتمع، حيث وضعت الورشة مؤخراً رؤيتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية التي تصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021» في تطوير حكومة رائدة سبّاقة ومبدعة عبر تقديم أرقى الخدمات التي تلبي حاجات الفرد والمجتمع.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي» في كلمته خلال الحفل: «يأتي احتفالنا السنوي ليؤكد حرصنا على مشاركة النجاح والازدهار المستمرين مع شركائنا الاستراتيجيين إيماناً منا بدورهم الفعال في مسيرة ورشة حكومة دبي، وانطلاقاً من استراتيجيتنا القائمة على تعزيز سبل التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة داخل إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونهدف في ورشة حكومة دبي إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية مع تلك الجهات، بما يعكس رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تسخير الإمكانات والجهود لإسعاد المتعاملين وتحقيق التنمية والازدهار في الدولة، ويعزز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح».

وأضاف الرئيسي: «تشهد الورشة مع بداية عام 2019 نقلة استراتيجية نوعية، حيث تعمل على تحديث خطتها 2019-2023، بما يجسد التزامها وحرصها الكامل على مواكبة التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في تبني أفضل ممارسات الحوكمة لتعزيز الفاعلية والكفاءة والاستدامة في توظيف الموارد الحكومية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار باعتبارها حجر الأساس للارتقاء بمستوى الخدمات، وبما يتواءم مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكرمت الورشة خلال الحفل 11 شريكاً استراتيجياً، كما شهد الحفل تكريماً لعدد من اللجان والفرق التنفيذية، إضافة إلى تكريم الموظف الأكثر تفاعلاً على نظام الاقتراحات، والتنويه بالموظفين المتميزين.