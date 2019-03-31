طقس الغد مغبر وغائم جزئياً مع ارتفاع آخر طفيف في الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

حركة الرياح .. شرقية - جنوبية شرقية تصبح شمالية غربية في المساء والليل 20 - 35 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على البحر.

الموج في الخليج العربي يكون مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 00:38 ، والجزر الأول عند الساعة 17:40والجزر الثاني عند الساعة05:23 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:22 والمد الثاني عند الساعة 08:04 والجزر الأول عند الساعة 13:43 والجزرالثاني عند الساعة 02:39 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 24 40 15

دبي 40 20 70 15

الشارقة 35 21 60 25

عجمان 27 22 70 35

أم القيوين 33 21 75 20

رأس الخيمة 36 19 75 20

الفجيرة 30 21 60 25

العين 39 24 45 15

ليوا 41 22 25 10

الرويس 42 24 65 15

السلع 42 23 75 15

دلما 28 23 75 55

طنب الكبرى 26 21 75 55

طنب الصغرى 26 21 75 55

أبو موسى 26 21 75 55 .