جواز السفر الإماراتي يشعل تنافس الدول لتعزيز حضورها عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

منذ صعود جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم في الأول من ديسمبر 2018 ضمن مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي، شهد المؤشر تغيّرات كبيرة وسريعة ربما لم يسبق لها مثيل، وكما أكد مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العلمية أن دولة الإمارات لعبت دوراً مهماً في تشجيع الدول الأخرى لتطوير وتعزيز جوازات سفرها وتعزيز حضورها العالمي في عالم اليوم، والتي أصبحت واحدة من أهم الأدوات للتأثير على الفرص العالمية والتنقل ونوعية الحياة.

وفي الوقت الذي يعتلي فيه الجواز الإماراتي المركز الأول منفرداً بدخول 169 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، تمكنت جوازات سفر كل من فنلندا وإسبانيا ولكسمبورج من تعزيز مكانتها والوصول إلى المركز الثاني لتزاحم الجواز الألماني بدخول 167 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

مؤشر عالمي

وأصبح المركز الثاني في المؤشر العالمي حالياً، ولأول مرة يضم 4 دول أوروبية (ألمانيا، لكسمبورج، إسبانيا، فنلندا) ودخول 167 دولة، منها 127 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و40 دولة لدى الوصول، ويتبقى أمامها 31 دولة تحتاج إلى تأشيرة لدخول جميع دول العالم من دون تأشيرة، بفارق دولتين عن جواز السفر الإماراتي الذي يحتاج حالياً إلى إعفاء 29 دولة فقط لدخول جميع الدول من دون تأشيرة.

وبحسب المؤشر استلهمت العديد من الدول مبادرات مماثلة للجواز الإماراتي للانضمام إلى هذا التوجه والصعود السريع على القمة ولخلق مستقبل أكثر تمكناً وقوة لجوازات سفرهم، مؤكداً أن الصعود السريع لجواز السفر الإماراتي للمركز الأول في المؤشر استند إلى مجموعة من الركائز الأساسية الخاصة بتطوير البيئة والبنية التحتية المستدامة، والاقتصاد التنافسي، والمجتمع المترابط والحفاظ على الهوية، والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية عالمية المستوى.

تنافس

وفي الوقت الحالي تتنافس 9 دول في «المركز الثالث» في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 166 دولة هي: الدنمارك والسويد وإيطاليا وسنغافورة وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا وكوريا الجنوبية، لكسب المزيد من الإعفاءات من التأشيرة للوصول إلى المركز الثاني. كما تحاول ثماني دول أخرى في «المركز الرابع» وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وأيرلندا والنرويج واليابان، التي تمكن جوازات سفرها من دخول 165 دولة من دون تأشيرة من تحسين وتقوية مركزها من الرابع إلى المركز الثالث أو الثاني بحصد المزيد من الإعفاءات من التأشيرة.

فيما تقلص عدد دول «المركز الخامس» الذي يسمح بدخول 164 دولة إلى 4 دول فقط، هي: ليتوانيا وكندا وأيسلندا والمملكة المتحدة، بعد صعود وهبوط عدد من جوازات الدول الأخرى إلى المركز الرابع أو السادس في المؤشر، كما تقلص عدد الدول في «المركز السادس» حالياً إلى ثلاث دول تسمح جوازات سفرها بدخول 163 دولة من دون تأشيرة، وهي: جمهورية التشيك والمجر وسلوفينيا. فيما يحتل «المركز السابع» حالياً في المؤشر ودخول 162 دولة من دون تأشيرة 4 دول، هي نيوزيلندا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا.

ويتربع على «المركز الثامن» بدخول 161 دولة جوازي سفر كل من: أستراليا وبولندا، كما يتربع على المركز التاسع بدخول 160 دولة من دون تأشيرة جوازي سفر كل من: ماليزيا وقبرص، في الوقت الذي يتربع فيه الجواز الروماني وحيداً في المركز العاشر.

ويحتل المركز الأخير (92) حالياً في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي جواز السفر الأفغاني بدخول 30 دولة من دون تأشيرة، يسبقه الجواز العراقي في المركز الـ 91 بدخول 33 دولة، والجواز الباكستاني في المركز الـ 90 بدخول 36 دولة، والجواز السوري في المركز 89 بدخول 37 دولة، والجواز الصومالي في المركز 88 ودخول 38 دولة، والجواز اليمني في المركز الـ 87 بدخول 40 دولة من دون تأشيرة.