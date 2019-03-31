المصدر: أبوظبي - البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الغائمة والمغبرة حتى الأربعاء المقبل.

وسقطت أمطار خفيفة على عدد من المناطق في دبي والرويس والمرفأ ومدينة زايد في الظفرة ومطار أبوظبي والوثبة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية إلى جنوبية شرقية مع وجود السحب المثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر مضطرب الموج، وبلغ ارتفاعه 7 أقدام في العمق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

ويتوقع المركز الوطني، أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.