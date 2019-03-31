أنشطة تفاعلية متنوعة في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

شاركت العديد من المؤسسات والجهات في منطقة العين في فعالية ساعة الأرض من خلال تنظيم باقة من الأنشطة بطريقة تفاعلية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها.

وقال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمرضى السرطان: «نظمنا فعالية بالتعاون مع مستشفى ميدكلينيك في منطقة العين لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يومياً.