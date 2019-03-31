«أراضي دبي» تعزز ثقافة المحافظة على الموارد البيئية

المصدر: دبي - البيان

انضمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى المؤسسات الحكومية وشرائح واسعة من الشركات الخاصة والمجتمع، للاحتفال بساعة الأرض، الحملة العالمية التي تلقى صدى واسعًا في كل أرجاء العالم، من أجل التوعية بعدد من المخاطر البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نتطلع من خلال هذه المشاركة للانضمام إلى الجهود العالمية، وإبراز دور إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على بيئة الكوكب، وعلاوة على ذلك، تصب هذه المبادرة في إطار جهودنا المتواصلة طوال العام لنشر التوعية بين الناس إضافة إلى نشر ثقافة المحافظة على الموارد البيئية بين جميع موظفي الدائرة وعملائها، والتأكيد على دورهم لإحداث التغيير الإيجابي المنشود من خلال توفير الكهرباء وتقليل النفايات وبالتالي استخدام الموارد الطبيعية بطريقة سليمة وواعية».