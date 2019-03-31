فعاليات مميزة للتوعية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مراكز وهيئات ومؤسسات الدولة أنشطة مميزة للاحتفاء بــــ«ساعة الأرض» والتوعية بأهم القضايا المرتبطة بالتنمية والاستدامة.

ونظّم مركز جامع الشيخ زايد الكبير لزائريه مجموعة من الفعاليات والمسابقات والأنشطة المصاحبة، بغرض التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، بوصفها خلقاً إسلامياً كريماً وممارسة ذات هدف إنساني نبيل، كما أطفأ جامع الشيخ زايد الكبير أضواءه في الساعة المحددة، وقد سجلت أضواء الليزر على القبة الرئيسة للجامع العد التنازلي للتنبيه إلى توقيت الحدث، وهي ما لاقت إعجاب كثير من زوار الجامع بمختلف ثقافاتهم. وشارك صرح زايد المؤسس في الفعاليات، حيث خصص أخصائيو الجولات الثقافية في الصرح فقرة، تتخلل جولاتهم المقدمة للزوار ومرتادي الصرح بمختلف جنسياتهم، يشيرون من خلالها إلى جهود الوالد المؤسس وفكره في حماية البيئة، الذي انطلق من قاعدة تؤمن بضرورة المزاوجة بين التنمية والبناء والحفاظ على البيئة، حيث اعتبر البيئة أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

ونظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فعالية للاحتفاء بالمناسبة. كما شارك مركز سلطان بن زايد، مساء أمس، في فعالية «ساعة الأرض» بإطفاء الإنارة عن مقر المركز في أبوظبي خلال الفعالية ولمدة ساعة، وفي رأس الخيمة شاركت هيئات ومؤسسات حكومة الإمارة، وعدد من أهم المعالم والمباني المحلية الكبرى، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.