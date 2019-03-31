«إمباور» تخفض استهلاك أجهزة التبريد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمة تبريد المناطق في العالم، عن دعمها لمبادرة «ساعة الأرض 2019»، حيث شاركت في المسيرة والأنشطة المصاحبة للفعالية والتي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وشاركت المؤسسة من خلال إطفاء جميع الأضواء في محطات التبريد التابعة لها، وتقليل استهلاك الطاقة من طرف أجهزة التبريد في هذه المحطات عن طريق الاعتماد على الخزانات الحرارية الاحتياطية لتقديم خدمات التبريد، ولمدة ساعة واحدة من 8:30 وحتى 9:30 مساءً.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: « قمنا في إمباور بتقليل استهلاك طاقة أجهزة التبريد في محطاتنا من خلال الاعتماد على الخزانات الحرارية الاحتياطية وذلك من أجل نشر الوعي لدى الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء».