234 ألف مريض استقبلتهم «خليفة الطبية» بعجمان خلال 2018

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

استقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 234 ألف مريض في كافة المستشفيات التابعة للمدينة خلال عام 2018، بزيادة وقدرها 17 % عن عام 2017، منها 116 ألفاً في العيادات الخارجية مع الحالات المتكررة و118 ألفاً في قسم الطوارئ، فيما أدخل نحو 13 ألف مريض الأقسام الداخلية.

ترقية

وقال الدكتور إيريك ويسبرغ المدير التنفيذي لمدينة خليفة الطبية:" نتوقع زيادة أعداد المرضى الذين تستقبلهم المدينة خلال المرحلة المقبلة مع عملية التطوير الجارية لجميع المستشفيات التي تحتضنها المدينة، بعد أن انتهينا من ترقيه وتحديث مرافق المدينة"، وأفاد بأن المدينة دشنت 4 مراكز تميّز في رعاية الأم والجنين وفي طب وجراحة العظام والعمود الفقري، ومركزاً في أمراض الجهاز الهضمي، وآخر في أمراض السكري، إلى جانب التخصصات الأخرى التي يوفرها المستشفى بهدف توفير الخدمات الطبية المتميزة بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ولفت إلى أن مركز التميّز في رعاية الأم والجنين على البرنامج الاحترافي لمراقبة الحمل والمتاح لكل امرأة حامل؛ يحقق نتائج أفضل بشكل ملحوظ لكل من الأم والطفل، كما يوفر المركز عيادات لرقابة الحمل الطبيعي وتثقيف وتمكين جميع المرضى والأسر، بالإضافة إلى خدمات متخصصة وتوفير التشخيص والعلاج المتطور لأمراض الأم والجنين مع خدمة توليد ومركز لحديثي الولادة يتسمان بالكفاءة وبالاستمرارية.

وأشار ويسبرغ إلى أن مركز التميز في طب العظام والعمود الفقري يعالج إصابات واعتلالات العضلات والعظام في العمود الفقري والمفاصل والعضلات والأوتار والأنسجة الرابطة الأخرى، وكذلك الأعصاب الطرفية.

خدمات

وأوضح أن مركز التميز في أمراض الجهاز الهضمي يقدم مجموعة كاملة من الخدمات للمرضى من الأطفال والمراهقين والبالغين. يضم المركز خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض المريء والمعدة والمرارة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والقولون. وفيما يتعلق بمركز التميز الرابع الذي تم تدشينه وهو مركز التميز في أمراض السكري، فيجمع بين الرعاية الرحيمة والحديثة لأمراض السكري والسمنة من خلال الأبحاث عالية الجودة والتعليم الاحترافي، ومن خلال دعم تغيرات نمط الحياة، كما يعمل هذا الفريق بالتعاون مع الأقسام الأخرى.