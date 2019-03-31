طبيبة من «صحة دبي» عضو في مبادرة «الاختيار بحكمة»

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أعلنت إدارة المختبرات الطبية في هيئة الصحة بدبي، عن اختيار الدكتورة رنا النابلسي رئيس شعبة ضمان الجودة في إدارة المختبرات بصحة دبي، من قبل الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريري عضواً ممثلاً لحملة ومبادرة «الاختيار بحكمة»، والتي تعني الاستخدام الفعّال للإجراءات والفحوص والعلاجات الطبية الضرورية للمريض من غير مبالغة أو هدر وإسراف في الموارد، لتكون أول عضو ينضم للمبادرة من خارج الولايات المتحدة، وتكسر الاحتكار الأمريكي للمبادرة.

وأعربت الدكتورة رنا عن سعادتها بهذا الإنجاز الجديد للهيئة، مؤكدة أن حملة ومبادرة «الاختيار بحكمة» في عصر الموارد المحدودة تركز على تمكين الأنظمة والأطباء والمستشفيات من تحسين الرعاية الصحية لجميع المرضى بدون اللجوء إلى تكلفة إضافية أو رسوم غير ضرورية، سواء من ناحية التحاليل أو صور الأشعة، وتعريض المريض لخطر الإشعاع، والتي قد تكون عبئاً على المريض ومقدمي الرعاية الطبية، خاصة في ظل توجّه الجهات الصحية والحكومات ومقدمي الرعاية الصحية من توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة للجميع.

وأوضحت الدكتورة رنا، أن مبادرة «الاختيار بحكمة» تبلورت في الولايات المتحدة عام 2012 لمواجهة الزيادة المستمرة للإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية. وبعدها طلبت مؤسسة البورد الأمريكي للطب الباطني من المنظمات والجمعيات الطبية المتخصصة مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والأكاديمية الأمريكية لطب العائلة والأكاديمية الأمريكية للتمريض والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريرية والجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، والعديد من الجمعيات الطبية المتخصصة الأخرى لتحديد الاختبارات والإجراءات والعلاجات التي تستخدم عادة في الرعاية الصحية، وتكون غير ضرورية وعبئاً على الحكومة ومقدمي الرعاية الصحية والمريض وشركات التأمين.

أدت هذه الحملة إلى دفع الجمعيات الطبية المتخصصة لتأسيس قوائم توصيات لمساعدة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتحديد الاختبارات والعلاجات، التي قد تكون غير ضرورية ومكلفة، ولا تزيد من كفاءة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حملة «الاختيار بحكمة» تجنّب المريض ومقدمي الرعاية الصحية أي إجراءات طبية أو فحوص مخبرية أو صور شعاعية أو علاجات قد تكون غير ضرورية ومضيعة للأموال والوقت.

برامج

وأفادت بأن مختبرات الهيئة تعمل على تطبيق برامج معايير الجودة الداخلية والخارجية، والتي تتضمن الاختبارات الداخلية الخاصة بكل فحص على حدة وبصفة يومية، والاشتراك في برنامج الكفاءة الخارجي المقدم من كلية علوم الأمراض الأمريكية، والذي يضمن دقة وصحة الفحوص ومن غير أخطاء. إضافة إلى مراقبة مؤشرات الجودة والعمل على تطويرها، مما أسهم في تحسين جودة خدمات التشخيص المخبرية، وتقليل الوقت اللازم لانتظار نتائج الفحوص، وزيادة سعادة المتعاملين. إن إدارة المختبرات تحرص على تطبيق برنامج السلامة واستمرارية الأعمال، ومكافحة العدوى من أجل توفير بيئة عمل آمنة للمرضى والموظفين. وهناك فرص التدريب المستمر، والتي يتم من خلالها تطوير معارف الموظفين ومهاراتهم في مجال المختبرات والمعايير العالمية وأفضل الممارسات.

فحوصات

بدوره أوضح الدكتور حسين السمت مساعد مدير إدارة المختبرات بهيئة الصحة، أن عدد الفحوص التي تم إجراؤها خلال عام 2018 وصل إلى أكثر من 26,276,585 فحصاً. ترتبط أجهزة المختبرات بنظام إلكتروني متخصص في علم المختبرات، إضافة إلى النظام الإلكتروني المُتبع في الهيئة (سلامة).

وأفاد بأن الفحوص التي تقدمها مختبرات مستشفيات (دبي وراشد ولطيفة وحتا) ومختبرات مراكز الرعاية الأولية ومركز دبي لعلم الوراثة؛ تتضمن فحوص علم أمراض الدم وعلم المناعة، وعلم الميكروبات ومكافحة العدوى، وعلم الكيمياء السريرية، وعلم أمراض الأنسجة، وعلم أمراض الخلايا، وعلم الوراثة الجزيئية والجينوم.