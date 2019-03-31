بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى عدم إهمال المركبات في الشوارع

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى أهمية العناية بمركباتهم على اختلاف أنواعها، وعدم تركها مهملة في الشوارع مغطاة بالأتربة، الأمر الذي يشوه المظهر العام للمدينة، ويسهم في تلويث البيئة، والإضرار بصحة وسلامة السكان.

وأهابت البلدية بالجميع ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية ومساندة البلدية والمؤسسات المختصة في الحفاظ على المظهر العام ومواجهة كل أشكال المشوهات والتي تشكل ظاهرة السيارات المهملة أحد أهم هذه المشوهات نظراً لتلويثها المشهد الجمالي للمدن.

كما تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تحفيز الدافع الذاتي لدى أفراد المجتمع، من خلال رفع مستوى وعيهم بمخاطر المركبات المهملة، سواء على الصعيد الصحي أو سلامة أفراد المجتمع، أو على صعيد المشهد الجمالي للمدن والشوارع، والانسياب المروري، وكذلك تشجيعهم على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر، حيث ترمي البلدية إلى تقليل عدد المخالفات المتعلقة بهذه الظواهر بمقابل رفع مستوى الالتزام الطوعي من قبل جميع شرائح المجتمع

على الصعيد ذاته تذكر البلدية أنها أطلقت مؤخراً مبادرة تمثلت في تمديد مدة التصالح على السيارات المحتجزة المهملة من 7 أيام في السابق إلى 30 يوماً، تبدأ من تاريخ سحب واحتجاز السيارة، حيث يمكن لأصحاب المركبات المصادرة والمخالفة لقانون مظهر المدينة التصالح خلال المهلة الجديدة المعلنة (30 يوماً) من تاريخ حجز المركبة.

وأشارت البلدية إلى أن (التصالح) على وضع المركبة المحتجزة ضمن حدود المهلة القانونية يمنح المتصالح ميزة سداد نصف المستحقات المالية الخاصة بالمخالفة وتقدر بـ 1500 درهم بدلاً من 3000 درهم.