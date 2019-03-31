سحب وتعليق تسجيل أدوية لشركة «ساجا»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب جميع التشغيلات وتعليق تسجيل عدد من المستحضرات الدوائية المصنعة من قبل الشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية «ساجا»، وذلك بناءً على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بتعليق وسحب تلك المنتجات الدوائية نظراً لوجود عدد المخالفات التي تم رصدها أثناء الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة للمصنع.

وأشار تعميم وزارة الصحة إلى أن قائمة الأدوية المتأثرة بالسحب والتعليق شملت: كبسولات (omeprex 20 mg) وتستخدم لعلاج الجهاز الهضمي، وأقراص (Simvaten 40 mg) وتستخدم لخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وأقراص (Floxacin 500 mg) المضادة للجراثيم، وكبسولات (Azomax 250 mg) وتستخدم كمضاد للميكروبات والبكتيريا، وأقراص (Clarex 500 mg) وهو مضاد حيوي يستخدم لالتهاب الجيوب الأنفية.

ونوّهت وزارة الصحة إلى أن تلك الأدوية مسجلة في الدولة، وعليه فقد قررت تعليق تسجيل تلك المنتجات لحين الانتهاء من التحقق من جودتها.

وكانت وزارة الصحة قد قررت في وقت سابق تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من دواء ليبوماكس (lipomax) الذي يستخدم لخفض الكوليسترول في الدم بجميع تركيزاته 10 و20 و40 ملليغرام من أسواق الدولة، والمصنع من قبل الشركة «ساجا».

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية رصدت خلال الأشهر الماضية أكثر من 109 أدوية مخالفة لعدد من الشركات العربية، منها أدوية تحتوي على شوائب أو غير مطابقة لمواصفات الشركة الأصلية، أو لعدم جودتها، أو عدم تكافئها حيوياً مع المستحضر المرجعي أو وجود ملاحظات فنية على مراحل التصنيع أثناء الزيارات التفتيشية، كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مختلفة التركيز.