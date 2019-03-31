«الهلال» تواصل تقديم المساعدات لمتضرري إعصار «إيداي»

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من كارثة إعصار (إيداي) في ملاوي، تضمنت المواد الغذائية والمكملات الغذائية للأطفال، إضافة إلى مواد صحية ومستلزمات إيواء يستفيد منها آلاف الأشخاص في 4 قرى في منطقة نازومبي بمحافظة بالومبي.

وتأتي هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتجسد توجيهات القيادة الحكيمة بالتزام الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول الأفريقية المتضررة من كارثة الإعصار، التي تضم أيضاً موزمبيق وزيمبابوي، في إطار الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية انطلاقاً من مبادئها ونهجها في تقديم المساعدات لمحتاجيها دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية، وتجسيداً لسياسة الدولة التي جعلت من البعد الإنساني نهجاً ثابتاً في تحركاتها الخارجية.

ويواصل وفد هيئة الهلال الأحمر في ملاوي برئاسة عبد الله المهيري مدير مركز الهلال الأحمر في الشارقة، تحركاته الميدانية على الساحة هناك، ويقود عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على توزيع المساعدات على المتأثرين وتفقد أوضاعهم الإنسانية والاطلاع على متطلباتهم. ويتابع الوفد تنفيذ الخطط الإنسانية التي وضعتها الهيئة لتحقيق أكبر قدر من الدعم والمساندة للمتضررين والوقوف بجانبهم.