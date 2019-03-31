اختتام التصفيات التمهيدية لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي- البيان

اختتمت، أول من أمس، التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في نسختها الثالثة عشرة والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وأجريت التصفيات في مقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي، حيث استمعت لجنة التحكيم المكونة من فضيلة الشيخ سيد عمار عبدالفتاح وفضيلة الشيخ ياسر محمود سلامة وفضيلة الشيخ عبدالحميد عبدالحسيب العدل طوال خمسة أيام إلى 64 مشاركاً في فئة البراعم و100 مشارك في فئة الفتيان و44 مشاركاً في فئة الشباب و74 في فئة أئمة المساجد و36 من فئة الأذان والإقامة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين للمسابقة بكل فروعها 318 مشاركاً وسيتم الإعلان عن الأسماء المتأهلة إلى التصفيات النهائية خلال الأيام المقبلة.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن التصفيات النهائية ستنطلق يوم الأحد 7 أبريل المقبل لفئة البراعم ويوم الاثنين لفئة الفتيان والثلاثاء لفئة الشباب والأربعاء لفئة أئمة المساجد والخميس لفئة الأذان.