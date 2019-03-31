«زايد الخيرية» تشارك في المناسبة

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في مبادرة ساعة الأرض، بإطفاء أنوارها في مقرها الرئيسي بأبوظبي، ولمدة 60 دقيقة من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء أمس.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «نهدف من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة إلى رفع مستوى وعي موظفي المؤسسة، وأفراد المجتمع بأهمية توفير مصادر الطاقة وتجنّب الاستخدام المفرط لها، وتشجيعهم على اعتماد أفضل الممارسات الصحيحة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وحماية كوكبنا».

وأضاف: «نحرص في المؤسسة على المشاركة في المبادرات والأحداث التوعوية المختلفة التي تتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة».