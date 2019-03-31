سفارة الدولة لدى كولومبيا تروّج لجائزة زايد للاستدامة 2020

المصدر: بوغوتا - وام

أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية كولومبيا، أول من أمس، حفل إفطار شارك فيه كبار المسؤولين في الحكومة والمحافظات، ومسؤولون في وزارة الزراعة والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الكولومبي ورجال أعمال ومسؤولون في المعهد الكولومبي للائتمان التربوي والدراسات الفنية في إطار الترويج لجائزة زايد للاستدامة 2020.

وألقى سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، كلمة أشار خلالها إلى أن جائزة زايد للاستدامة تأسست بتوجيهات من القيادة الرشيدة في الدولة مستلهمة رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده الرائدة التي بذلها في بناء القدرات البشرية وتوطيد أسس التنمية المستدامة لتكون هذه الجائزة أرفع جائزة عالمية في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

ولفت إلى أنه تم توسيع نطاق فئات الجائزة، حيث سيتم توزيع جوائز خاصة للمنظمات غير الحكومية وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمدارس الثانوية، حيث ستمنح جائزة هذه الفئة لخمس مدارس من القارات الخمس.

كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى كولومبيا خلال مارس الجاري، وانعكاسها على جهود مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة، وبالتحديد على الصعيدين الثقافي والتعليمي.

وقدمت ممثلة جائزة زايد للاستدامة في أمريكا اللاتينية جانيري برانيا، في الحفل، نبذة عن جائزة زايد للاستدامة والفئات المصنفة وكيفية المشاركة، مشددة على أهمية الوصول إلى المناطق الريفية التي تعاني نقص الثروات الطبيعية.