مجلس إدارة «الإمارات للتوحد» يستعرض استراتيجيات عمله

المصدر: دبي - وام

استعرض مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد في اجتماعه الأول للمجلس الجديد بفندق القصر في دبي، خطط واستراتيجيات عمل الجمعية للمرحلة القادمة، كما تم خلال الاجتماع توزيع مهام الأعضاء في الدورة الرابعة، وتنصيب ماجد سلطان المهيري رئيساً للمجلس، وفاطمة سيف خلفان المطروشي نائباً لرئيس المجلس، وريم محمد الهاجري أميناً للسر، ومهره محمد خلف الهاجري أميناً للصندوق، واختيار سيف عبدالقادر منصور النعيمي، وعلي بن شميل الكعبي، وعلياء خليفة عامر الشحي أعضاء في مجلس الإدارة والذي يمتد فترة عمله لمدة عامين.