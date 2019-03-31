استعراض تطبيقات التشخيص المبكّر لسرطان الجهاز الهضمي

المصدر: العين - داوود محمد

استعرض المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الذي نظمته جامعة الإمارات، وشارك به 35 متحدثاً عالمياً ومحلياً من كبار العلماء في مجال أمراض الجهاز الهضمي؛ تطبيقات استعمال أدوية أمراض القولون والتشخيص المبكر لسرطان الجهاز الهضمي عن طريق تحديد الطفرات الجينية ودورة متخصصة في تصوير الأمعاء بالكبسولة رباعية العدسات، والتي تستخدم في تشخيص أمراض الأمعاء المستعصية.

وأكد جوردن بيلز نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً في دعم وتطوير القطاع الصحي ورفده بأفضل الكوادر الطبية، مما جعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في المجال الطبي، وبالأخص في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور علي الفزاري أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب والعلوم الصحية-ورئيس المؤتمر- أن تزايد انتشار أمراض الجهاز الهضمي عالمياً أدى إلى تطوّر حثيث في الأبحاث الطبية، وطرق وأساليب التشخيص والعلاج في السنوات القليلة الماضية. وأضاف، إنّ دولة الإمارات تسعى دائماً لتوظيف الابتكارات الحديثة والخبرات العالمية في خدمة المواطنين والمقيمين في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج المبكر للأمراض.