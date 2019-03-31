«دبي الطبية».. إنجازات تنظيمية وأكاديمية خلال 2018

المصدر: دبي - وام

شهدت مدينة دبي الطبية العديد من الإنجازات على المستوى التنظيمي والأكاديمي والطبي العام الماضي 2018، أسهمت في ترسيخ أهداف المدينة ورؤيتها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية وتوفير العناية الطبية التخصصية للأفراد من داخل الدولة وخارجها.

ففي شهر يونيو من العام 2018 أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية عن خططها لتكون أول هيئة اعتماد وطنية في الإمارات للمستشفيات والعيادات العاملة داخل المنطقة الحرة، حيث تم في هذا السياق توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية «HCAC» في الأردن لتسهيل عملية حصول القطاع التنظيمي على الاعتماد كجهة معتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «ISQua».. فيما يتوقع أن تحصل سلطة مدينة دبي الطبية على الاعتماد بحلول عام 2020.

وتضمنت أهم الإنجازات التي تحققت في مجال العلميات الجراحية الطبية خلال العام الماضي نجاح فريق طبي مشترك من مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إجراء أول عملية زراعة كلى للأطفال في دبي لطفلة سودانية تبلغ من العمر 9 سنوات.