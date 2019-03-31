دعوة الأطباء للترشح للخدمات السريرية في العظام بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، الخبراء السريريين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة للترشح للجنة الفرعية للخدمات السريرية المعنية بتخصص العظام بالمجلس الاستشاري للرعاية الصحية التابع للدائرة، وذلك للإسهام بفعالية في الارتقاء بأداء منظومة القطاع الصحي، وأن يكونوا جزءاً من اللجنة الفرعية للخدمات السريرية المعنية بتخصص العظام.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه اللجنة ستندرج تحت مظلة المجلس الاستشاري للرعاية الصحية الذي تم إنشاؤه مؤخراً لتعزيز مبدأ الفريق الواحد بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة للإسهام في مواصلة المسيرة التنموية المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحة في الإمارة، حيث يمتلك المجلس صلاحية تكوين اللجان الفرعية لخبراء الخدمات السريرية من أجل تقديم المشورة المتخصصة للمجلس والإسهام في دعم تطوير استراتيجية القطاع الصحي وضمان استدامته.

وبينت دائرة الصحة أن هذه الخدمة تطوعية، وسوف يكون على الأعضاء الالتزام بحضور الاجتماعات، حيث سيتم جدولة اللقاءات عند الاقتضاء، أو حسب توجيهات المجلس الاستشاري للرعاية الصحية، وكذلك الالتزام بتحسين النظام الصحي ككل لصالح المرضى، داعية جميع الخبراء السريريين لتقديم الطلبات إلى الدائرة على أن يستوفي المرشحون مجموعة من المعايير، منها: ألا تقل الخبرة عن 7 سنوات في المجال المستهدف مع رسالة توصية من 3 أطباء ممن لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التخصص نفسه، كما يفضل أن يكون للمرشح 3 منشورات على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.