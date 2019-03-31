خادم الحرمين يستقبل حاكم الفجيرة في تونس

المصدر: وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مساء أمس في مقر إقامته في تونس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وذلك على هامش القمة العربية المقررة غداً في العاصمة التونسية.

وتم خلال اللقاءات استعراض الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة وسعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وراشد محمد المنصوري، سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.