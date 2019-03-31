بحث الاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رقم «822» لسنة 2017.

حضر الاجتماع اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وأعضاء المجلس من قيادات وقطاعات الشرطة والمنافذ والدفاع المدني والهوية والجنسية والقوات الخاصة والعمليات المركزية في الدولة، والدفاع المدني والمنافذ.

جاهزية

وفي بداية الاجتماع رحّب اللواء عبد الله خليفة المري بأعضاء المجلس الأمني، مؤكداً أهمية الجاهزية التامة والاستعداد وتسخير كل الإمكانات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها، وسخرت كل إمكاناتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة لتقديم خدمات ذكية لجميع زوار ومنظمي الوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.

البضائع

وأطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، الحضور على آلية تسهيل عملية شحن البضائع من المنافذ من وإلى مقر إكسبو 2020.

ومن جانبه قدّم العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، رئيس أمانة المجلس، شرحاً حول سير عمل خطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، والمراحل التي تم إنجازهاز

25 مليوناً

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا: من المتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة انعقاده، وسيأتي 70 بالمئة من الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا سيتطلب تطويراً شاملاً للبنية التحتية في دبي الآمنة ودبي الذكية، وعلينا في شرطة دبي مواكبة هذه التطورات بتكثيف الجهود على كل الأصعدة، وخاصة الكوادر البشرية والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الاجتماع، أثنى القائد العام لشرطة دبي على جهود أعضاء المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020، التي يقومون بها من أجل التحضير لهذا الحدث العالمي الكبير.

فريق متكامل

شدد القائد العام لشرطة دبي على أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم أفضل الفعاليات العالمية في مختلف المجالات والتعاون والتنسيق بين كل الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي.