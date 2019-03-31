لجنة أبوظبي تبحث الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت لجنة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول برئاسة سيف علي القبيسي رئيس اللجنة - في مبنى ديوان ولي عهد أبوظبي - لمناقشة جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني المقبلة في أبوظبي.

ورحّب القبيسي في مستهل الاجتماع بأعضاء لجنة أبوظبي.. مؤكداً أن اللجنة ستعمل جاهدة على تقديم التسهيلات اللازمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة أبوظبي، وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحقيق أهداف اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأعرب سيف علي القبيسي عن سعادته وأعضاء اللجنة بإسهامهم في هذا العمل الوطني والعمل على إنجاز دورة انتخابية جديدة من خلال لجنة أبوظبي.. متطلعين إلى إضافة جهد نوعي في هذه اللجنة بتعاون وتكاتف جميع الأعضاء لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية وضمان استمراريتها والإسهام في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في البناء والتنمية، وبشكل خاص تمكين الكوادر الوطنية كونهم الثروة الحقيقية للوطن في مسيرته نحو التقدم والازدهار.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال وفق آليات اللجنة الوطنية للانتخابات والخطوات الواجب تنفيذها لتسهيل الإجراءات أمام المرشحين والناخبين، وخاصة قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، والعمل على تنفيذ هذا القرار الذي يجسد رؤية القيادة الحكيمة لدور المرأة الأساسي في دفع مسيرة التنمية إلى الأمام والحرص على توظيف إمكاناتها وطاقاتها في خدمة المجتمع والوطن.