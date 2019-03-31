أكاديمية شرطة دبي تستعرض مسيرتها التطوعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أكاديمية شرطة دبي وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العديد من المبادرات التطوعية الرائدة للمساهمة في تنمية المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العميد الدكتور غيث السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أكاديمية شرطة دبي لتسليط الضوء على مسيرة العمل التطوعي في شرطة دبي والأكاديمية، بحضور العديد من الضباط والإعلاميين وممثلين عن المؤسسات التطوعية والمهتمين بالعمل التطوعي؛ أنّ الأكاديمية وبمتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، نظمت العديد من المبادرات والبرامج التطوعية لخدمة المجتمع، بمشاركة 512 من الطلبة المرشحين والمرشحات خلال العام الماضي 2018، في 3 حملات رئيسية للتبرع بالدم لصالح المرضى بعدد 1130 كيس دم، إلى جانب المشاركة في توزيع 15 ألف وجبة طعام خلال شهر رمضان.

وأضاف مدير الأكاديمية، أن عدد 200 من الطلبة المرشحين والمرشحات شاركوا في فعالية ساعة الأرض بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، و110 منهم شارك في حملة تنظيف شاطئ الكايت بيتش بالتعاون مع بلدية دبي، إلى جانب مشاركتهم في احتفالات المؤسسات الحكومية ومدارس الدولة كفعالية يوم رفع العلم، و1250متطوعاً في 6 محاضرات في المدارس والمؤسسات الحكومية والفئات المختلفة للمجتمع.

المستجدون

وبيّن العميد السويدي، أن التطوّع لا يقتصر على الطلبة المرشحين والمرشحات، حيث شارك أفراد الشرطة المُستجدين في أكاديمية شرطة دبي في خدمات التطوع التي تم تقديمها في عام 2018، فشارك 40 مستجداً في التطوع لتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز الأمن خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، وشارك 18 مستجداً في تنظيف شاطئ جميرا، و29 مستجداً في تنظيف محمية السلاحف، و18 مستجداً في تجهيز مدارس حماية للتربية والتعليم، و18 مستجداً في فعالية (يداً بيد.. نحن معكم) عبر توزيع العصائر على العمال.

وأشار العميد غيث السويدي إلى أن الأكاديمية وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 في دولة الإمارات «عاماً للتسامح»، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعار الرسمي لهذا العام والمتمثل في شجر الغاف؛ ستنظم حملة تطوعية لزراعة أشجار الغاف في البر لطلبتها (شجرة لكل طالب).w