إنجاز تحويل أنفاق ودوارات العين إلى تقاطعات مرورية مع نهاية العام

المصدر: العين ـ داوود محمد

أكد الدكتور مطر النعيمي، مدير عام بلدية العين، أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة يشهد تسارعاً في تنفيذ العقود المبرمة حسب الخط والموافقات المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بتحويل الأنفاق والدوارات إلى تقاطعات مرورية بمواصفات حديثة توفر انسيابية مرورية، حيث تشهد المدينة حالياً حركة واسعة في تنفيذ التحويلات، التي يتوقع إنجازها مع نهاية العام، لا سيما تحويل نفق ستاد هزاع ونفق هيلتون ودوار عشارج، وهناك مشروع مستقبلي لتطوير دوار الجبل، وخطة من عدة مراحل للتقليل من الآثار الإنشائية للمشاريع والحفاظ على المعالم الثرية والتراثية للمدينة، إضافة لمشروع تطوير 20 حديقة عامة وإنشاء حديقة خاصة لأصحاب الهمم في منطقة الظاهر بتكلفة 40 مليون درهم.

خدمات إضافية

من جانبه أكد حمد نخيرات العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن الدائرة أدخلت خدمات إضافية جديدة على القسائم السكنية لخدمة أصحاب الهمم وتنفيذ المشاريع والطلبات الخاصة في منازلهم، بالتعاون مع القطاع الخاص ما يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات والمرافق الخاصة لتلك الشريحة المجتمعية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى السكان العاشر لقطاع وسط المدينة، الذي نظمته البلدية، أول من أمس، بحضور عدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام وممثلي الدوائر والمؤسسات المعنية.

وأوضح مدير عام البلدية أن المدينة تشهد عدة مشروعات مستقبلية متطورة وبالنسبة لتحويل الدورات والأنفاق إلى تقاطعات مرورية جاءت نتيجة للحاجة الماسة لتنظيم الانسيابية المرورية وسط المدينة بعد أن شهدت زحاماً مرورياً وكثافة في عدد المركبات واستخدام الأنفاق التي أدت دورها حسب الخطط السابقة وبات من الضروري البحث عن حول جديدة، وأن لكل نوعية من التقاطعات أهدافها وخصوصيتها .

تحويلات مرورية

وأشار المهندس أحمد المزروعي من مساندة، إلى أنه يتم الآن تنفيذ 3 مشاريع أساسية للتقاطعات المرورية وسط المدينة، تنتهي مع نهاية العام الحالي، منها نفق الشيخ سلطان بن زايد، ومع بداية مايو المقبل سيتم الانتهاء من تحويل دوار الأهلية ونفق ستاد هزاع وتحويله على تقاطع إشارات ضوئية، إضافة إلى مشروع دوار عشارج وإقامة جسر للمشاة عند نفق هيلتون واستبدال المطبات على الطريق بين دوار الصناعية ودوار نفق هيلتون خلال 6 أشهر.

تأهيل الحدائق

من جانبه أوضح المهندس محمد صالح مدير إدارة الحدائق وسط المدينة، أنه يتم العمل على إعادة تأهيل وصيانة أكثر من 20 حديقة عامة بتكلفة 40 مليون درهم إضافة لتنفيذ حديقة خاصة لأصحاب الهمم مزودة بألعاب ومرافق خاصة في منطقة الظاهر.

وكان المهندس صالح الهاشمي، من هيئة البيئة مكتب العين، قدم عرضاً عن أهمية ودور شجرة السمر والأخطار والتحديات التي تواجهها جراء التحطيب الجائر، وإعلان جبل حفيت محمية طبيعية ونقل أكثر من 500 شجرة من القسائم إلى الغابات.

مشروعات

تشمل أبرز المشروعات في مدينة العين إدراج صيانة الطرق الداخلية في منطقة الصاروج ضمن خطة 2019-2021، تطوير وتحويل دوار عشارج إلى تقاطع ونفق للسيارات خلال الربع الثالث للعام 2019، تحويل وتطوير دوار توام على إشارات ضوئية وإنشاء نفق يتضمن 3 مسارات، إنشاء حديقة و5 مساجد في منطقة غريبة، العمل على انتشار مدن ومرافق ترفيهية ضمن مشروع تطوير حديقة ألعاب هيلي. وبالنسبة لمشاريع الإضاءة سيكون مع نهاية شهر مايو 5 عقود جاهزة للتنفيذ وبالنسبة لمساكن العين الفايضة هناك خطط وبرامج تطويرية للخدمات والمرافق ومراعاة متطلبات السكان .