«إسعاد الزوار» يعرف بجهود حديقة الحيوان في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تنطلق توجهات المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات في منطقة العين من سياسات الحكومة الرشيدة للتوطين، حيث يعمل نخبة من شباب الوطن في شتى أقسام الحديقة ومنها صون الطبيعة والتعليم، والعمليات، والاتصال والتسويق، والموارد البشرية.

ويسهم الشباب العاملون في مركز إسعاد الزوار بدور مهم ومحوري في الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحديقة، وفي التعريف بجهودها في مجال الحفاظ على الحياة البرية وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات بالعين: «تعد حديقة الحيوانات بالعين بيئة مثالية لاستثمار الكفاءات واستغلال الوقت، وواحدة من أفضل الوجهات السياحية التي تضاف لخريطة السياحة في الدولة والعالم، إضافة لمهارات التواصل الفعّال التي يتمتع بها الطاقم الوظيفي في تعامله المباشر مع الجمهور».

وأضاف: «تضم حديقة الحيوانات بالعين فرق عمل مميزة، من بينها فريق مركز إسعاد الزوار الذي يعمل فعلياً على إسعاد ورسم البسمة على كل من يزور الحديقة بمختلف فئاتهم العمرية، ويقوم الفريق بالترحيب بالزوار من مختلف الجنسيات ويقدمون لهم خريطة الحديقة حتى يتنقلوا في أرجائها بكل سهولة ويسر، كما يقدمون خدمات متنوعة مثل توفير المعلومات المتعلقة بالحديقة، والتي يمكن الحصول عليها من مكتب إسعاد الزوار أو مكاتب الاستعلامات».

وتابع: «يوفر مركز إسعاد الزوار برنامج مرحبا الساع، وهي جولة تعريفية مجانية يتنقل الزوار باستخدام عربات الغولف، ويتعرفون على جوانب متعددة في الحديقة، كما يقومون باستلام المقترحات والشكاوى وتسجيلها في نموذج الشكاوى وعمل الاستبيانات».