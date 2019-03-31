«حماية الدولي» يستشرف مستقبل الوقاية من المخدرات

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ورشة عصف ذهني مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المجتمع، ومركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، وذلك بهدف استشراف المستقبل في سبل تطوير طرق التوعية والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ من خلال إطلاق مبادرات نوعية تواكب التطورات الجديدة التي تشهدها التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتواكب أيضاً الإقبال على شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع.

وعُقدت ورشة العصف في مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بحضور العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، والدكتورة هدى السويدي من هيئة تنمية المجتمع، وإسماعيل النوبي، وأمل عبد الله، وحميد عبد الله الأفخم من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب موظفين من مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ومركز حماية الدولي.

وأكد العقيد عبد الله الخياط، أن ورشة العصف الذهني تهدف إلى استشراف المستقبل في مجال التوعية والوقاية من مضار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وماهية البرامج التي يمكن تنفيذها استناداً إلى توجهات جيل المستقبل، وما أحدثته التطورات الجديدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقنوات التواصل الاجتماعي من تغيير كبير في توجهات المجتمع، وطرق تعامله مع المعلومات والإرشادات.