بحث سبل التعاون بين «إصلاحية دبي» والقنصلية الباكستانية

المصدر: دبي - البيان

قام أحمد أمجد علي، قنصل عام جمهورية باكستان الإسلامية بدبي والوفد المرافق له، بزيارة إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وكان في استقباله العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد مروان جلفار، وعدد من الضباط، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توثيق التعاون بين الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والقنصلية الباكستانية فيما يتعلق بالنزلاء من رعايا جمهورية باكستان.

وأكد العميد الشمالي خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات لجميع النزلاء دون استثناء ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم. وفي ختام الزيارة، تبادل أحمد علي، والعميد علي الشمالي، الدروع التذكارية.