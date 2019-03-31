89 % نسبة سعادة المجتمع في «طرق دبي» 2018

المصدر: دبي - البيان

حقق مؤشر سعادة المجتمع في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتائج بلغت (89%) خلال العام الماضي 2018، مقارنة بـ (78%) خلال العام 2017 أي بنسبة تقدّم بلغت (11%)، وذلك حسب التقرير الصادر عن الهيئة مؤخراً حول نتائج سعادة المتعاملين.

واستند التقرير الصادر عن الهيئة إلى الركائز الست الخاصة باستراتيجية إسعاد الناس في الهيئة، التي تضمنت بدورها المحاور التالية: المحور التعليمي الذي توليه الهيئة أهمية كبرى، وقد أبدى المستجيبون لهذا المحور رضاهم بالمبادرات والتوعية والإعلانات حول السلامة على الطرق، وذلك بنسبة (89.6%)، والمحور الثقافي حيث تلعب الهيئة دوراً مهماً في دعم الثقافة والتراث المحلي في دبي، وقد حقق هذا المحور نسبة (89.5%)، وفي محور الحوكمة أبدى المستجيبون رضاهم بنسبة (89.3%) عن جهود الهيئة في ضمان سلامتهم أثناء استخدام وسائل النقل والمواصلات المختلفة، وفي المحور الاقتصادي أبدى الجمهور نسبة رضا (89.2%) عن تفاعل وتواصل موظفي الهيئة وتنوع وسائل النقل في دبي، أما المحور الاجتماعي فقد سجل المستجيبون فيه نسبة رضا (89.1%) عن جهود وتأثير الهيئة في النهوض بالاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار الفعّال في شتى المجالات، والمحور البيئي الذي حقق نسبة (88.4%)، وتلعب من خلاله الهيئة دوراً رئيساً في دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة وتشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي.

وأعرب عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس مجلس السعادة وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادته للتحسّن المستمر في مؤشر السعادة لمتعاملي الهيئة. وأضاف أن الهيئة مستمرة في تبني استراتيجيات فعّالة وانتهاج خطط وطرق تخضع لدراسات مستفيضة من أجل العمل على تحقيق أعلى نسبة من إسعاد متعامليها.

وقال إن المؤشر قاس أيضاً نسبة السعادة لمستخدمي وسائل النقل المختلفة التابعة للهيئة، وقد كان الأسعد بين مستخدمي هذه الوسائل هم رواد مركبات الأجرة بتحقيقهم أعلى نسبة سعادة بلغت ( 91.7%) يليهم ركاب المترو بنسبة (88.6%) والحافلات العامة بنسبة (88.5%) ووسائل النقل البحري بنسبة (86.9%) وركاب الترام بنسبة (82.8%).

لقد حقق مؤشر السعادة بين مستخدمي وسائل النقل المختلفة نسبة عامة بلغت (88.4%)، أما نسبة سعادة أصحاب المركبات الخاصة ومدى رضاهم عن شوارع وطرق إمارة دبي فقد وصلت إلى (90.7%)، وبلغت النسبة للسكان عموماً (89.2%)، والزوار والسائحين (85.7%).