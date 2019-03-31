انطلاق برنامج «أصدقاء الشرطة ـ أجيال التسامح» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم، فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة»، الذي تنظمه إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، تحت شعار (أصدقاء الشرطة - أجيال التسامح)، بمشاركة أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين، وأبناء المتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة، وذلك في مدرسة النخبة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وفي مدرسة ليوا الدولية بفلج هزاع في مدينة العين.

وأوضح العميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، أن الفعاليات هذا العام خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني تركز على تعزيز قيمة التسامح، وغرس مفاهيم الحب والانتماء والولاء والتطوع في نفوس أبناء العاملين، إلى جانب عقد أنشطة منوعة وتراثية تهدف إلى شغل أوقات فراغهم في فترة الإجازة، وتنمي مواهبهم وتعزز قدراتهم وتشجعهم على الإبداع والابتكار وصقل مواهبهم، إضافة إلى ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، بما ينعكس إيجاباً على صحتهم ولياقتهم البدنية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدينية والاجتماعية والترفيهية وغيرها، إلى جانب الزيارات إلى مواقع العمل الشرطي والمواقع السياحية والثقافية، بمشاركة عدد من الإدارات والقطاعات الشرطية ومؤسسات وهيئات المجتمع في أبوظبي والعين.