100 دولة تعرض منتجاتها في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق غداً فعاليات النسخة السادسة من المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، أكبر معرض في العالم للحلول الزراعية المستدامة، الذي يعقد على مدار يومين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ومن المرتقب أن يشهد المنتدى حضور شركات من نحو 100 دولة ستعرض أفضل ما لديها من منتجات ومشاريع وابتكارات تدعم وتعزز أساليب الإنتاج الغذائي المستدام أمام ما يزيد عن 8 آلاف زائر يتوقع حضورهم إلى المعرض والمؤتمر اللذين سيعقدان على مدى يومين.

ويقدم المنتدى الذي يشكل مرجعاً عالمياً في مجال أساليب وتقنيات الإنتاج الغذائي المستدام حلولاً وتقنيات متطورة من شأنها أن تشكل مستقبل الإنتاج الزراعي والغذائي في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، ويأتي مواكبة لجهود الدولة في تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي وتعزيز الأعمال التجارية الزراعية العالمية في البلاد لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل.

ويستعرض المنتدى نخبة من الابتكارات والحلول المهمة في مجال الزراعة الرأسية توفر تكنولوجيا مستدامة للشركات العاملة في مجالات توريد وإنتاج الأغذية في دولة الإمارات وعموم المنطقة للحد من الضغوط التي تعانيها نتيجة الحاجة إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة سلاسل التوريد والاستعداد لمواجهة تحديات التغير المناخي. وسيقوم رواد الابتكار الزراعي من مختلف أنحاء العالم باستعراض أحدث الابتكارات الرائدة والتقنيات الجديدة.