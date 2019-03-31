تدريب 5000 شاب وفتاة على «مهارات غوغل»

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم مؤسسة الإمارات بالشراكة مع «غوغل» مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات الرقمية والتطوير المهني لحوالي 5 آلاف شاب و شابة في دولة الإمارات على برنامج «مهارات من غوغل».

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات:«المهارات الرقمية أصبحت مطلباً أساسياً لسوق العمل في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى حيث توفر فرصاً مضاعفة للشباب فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي وطموحاتهم العملية».

وأوضحت أن تعاونهم مع «غوغل» وبرنامجها الجديد «مهارات من غوغل» تماشياً مع هذه الاستراتيجية وذلك لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات الرقمية والتطوير المهني.

وأكدت أن المشروع المشترك مع غوغل يهدف إلى تدريب 5 آلاف شاب من جميع أنحاء دولة الإمارات على أن تصل نسبة مُشاركة الإناث في التدريبات إلى 50% بحد أدنى.