المصدر: البيان الإلكتروني





مؤشر سعادة المجتمع في طرق دبي يحقق نتائج بنسبة 89% العام الماضي مقارنة بـ 78% في 2017

آل علي: رواد مركبات الأجرة الأسعد بين ركاب وسائل النقل بنسبة %91,7

هيئة الطرق والمواصلات – نشوان الطائي

حقق مؤشر سعادة المجتمع في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتائج بلغت (%89) خلال العام الماضي 2018، مقارنة بـ(%78) خلال العام 2017 أي بنسبة تقدّم بلغت (%11) وذلك حسب التقرير الصادر عن الهيئة مؤخرا حول نتائج سعادة المتعاملين.

واستند التقرير الصادر عن الهيئة إلى الركائز الست الخاصة باستراتيجية إسعاد الناس في الهيئة، التي تضمنت بدورها المحاور التالية: المحور التعليمي الذي توليه الهيئة أهمية كبرى وقد أبدى المستجيبون لهذا المحور رضاهم بالمبادرات والتوعية والإعلانات حول السلامة على الطرق وذلك بنسبة (%89,6)، المحور الثقافي حيث تلعب الهيئة دورا مهما في دعم الثقافة والتراث المحلي في دبي وقد حقق هذا المحور نسبة (%89,5)، وفي محور الحوكمة أبدى المستجيبون رضاهم بنسبة (%89,3) عن جهود الهيئة في ضمان سلامتهم أثناء استخدام وسائل النقل والمواصلات المختلفة، وفي المحور الاقتصادي أبدى الجمهور نسبة رضا (%89,2) عن تفاعل وتواصل موظفي الهيئة وتنوع وسائل النقل في دبي، أما المحور الإجتماعي فقد سجل المستجيبون فيه نسبة رضا (%89,1) عن جهود وتأثير الهيئة في النهوض بالاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار الفعّال في شتى المجالات، والمحور البيئي الذي حقق نسبة (%88,4) وتلعب من خلاله الهيئة دورا رئيسيا في دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة وتشجيع الناس على تبني أسولب حياة صحي.



وأعرب عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي للمؤسسة الترخيص رئيس مجلس السعادة وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته للتحسّن المستمر في مؤشر السعادة لمتعاملي الهيئة. وأضاف بأن الهيئة مستمرة في تبني استراتيجيات فعالة وانتهاج خطط وطرق تخضع لدراسات مستفيضة من أجل العمل على تحقيق أعلى نسبة من إسعاد متعامليها.

وقال أن المؤشر قاس أيضا نسبة السعادة لمستخدمي وسائل النقل المختلفة التابعة للهيئة، وقد كان الأسعد بين مستخدمي هذه الوسائل هم رواد مركبات الأجرة بتحقيقهم أعلى نسبة سعادة بلغت (%91,7) يليهم ركاب المترو بنسبة (%88,6) والحافلات العامة بنسبة (%88,5) ووسائل النقل البحري بنسبة (%86,9) وركاب الترام بنسبة (%82,8). لقد حقق مؤشر السعادة بين مستخدمي وسائط النقل المختلفة نسبة عامة بلغت (%88,4)، أما نسبة سعادة أصحاب المركبات الخاصة ومدى رضاهم عن شوارع وطرق إمارة دبي فقد وصلت إلى (%90,7). وبلغت النسبة للسكان عموما (%89,2) والزوار والسائحين (%85,7).

وأضاف بأن الهدف من إطلاق استبيان سعادة المجتمع يتمحور في فهم احتياجات المتعاملين بشكل مستمر وتحسين الخدمات المقدمة لتصل إلى أفضل مستوى ممكن مما يؤدي إلى رفع مستوى السعادة والرضى لديهم. وقد نفذت الهيئة مجموعة من المبادرات لتحقيق هذا الهدف بشكل عملي مع الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وقد استُطلِعَت آراء (4618) شخصا وذلك من خلال المقابلات الميدانية المباشرة وجها لوجه لـ(3,860) شخصا والمقابلات الهاتفية لـ(109) أشخاص بالإضافة إلى الاستبيانات الإلكترونية لـ(649) شخصا. وقد جرى تنفيذ هذه الاستبيانات في أوقات مختلفة وشملت عدد من الأماكن العامة في إمارة دبي منها مراكز التسوّق والمناطق السكنية ومواقف مركبات الأجرة ومحطات الحافلات والمترو والترام في عدد من مناطق الإمارة منها ديرة، بر دبي، داون تاون، دبي الجنوب ودبي الشرق.

وأشار آل علي إلى أن الأفراد، الذين استُطلِعَت آرائهم، قد أبدوا رضاهم لإجراء هذه الاستبيانات حول مدى سعادتهم بخدمات الهيئة. وحرصا على موضوعية الاستبيانات وتنوعها، فقد شملت مختلف الجنسيات ومنهم مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجنسيات الأخرى من قطاعات مختلفة ومستويات معيشية واقتصادية متنوعة منهم المتقاعدين وموظفي العلاقات العامة والعمال وربات البيوت والطلبة من مختلف الفئات العمرية والدراسية والزوار والباحثين عن عمل وموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال وغيرهم من الشرائح الاجتماعية الأخرى، وقد تراوحت أعمار المُستَطلَعَة آرائهم بين (15 – 65) عاما.

وأكد عبدالله يوسف آل علي بأن هيئة الطرق والمواصلات تمضي قُدُما في تنفيذ عدد من المبادرات الفعّالة للارتقاء بسعادة المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع بما ينسجم واستراتيجية الحكومة الرشيدة في إسعاد جميع أفراد المجتمع وتحقيق الهدف المنشود في جعل إمارة دبي أسعد مدينة في العالم.





