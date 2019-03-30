عبدالله المري يشيد بفريق عمل ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية

المصدر: دبي-البيان

أشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأداء فريق عمل ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الثاني عشر الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأسبوع الماضي في فندق انتركونتيننتال – فيستفال سيتي، بحضور نخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم، بينهم 45 متحدثاً رئيساً من 16 دولة.

جاء ذلك خلال لقائه فريق عمل ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني وعدد من الموظفين.

وأثنى اللواء المري على روح الفريق الواحد التي اتسم بها فريق العمل من كافة الإدارات العامة منذ بداية فعاليات الملتقى إلى نهايتها، مشيراً إلى أن الحرفية والالتزام في تنفيذ فعاليات الملتقى عكس المستوى العالي للعمل والسمعة المتميزة لشرطة دبي وحكومة دبي.

وحث اللواء المري الموظفين على العمل الدائم من أجل التميز ورفع اسم شرطة دبي في المحافل المحلية والعالمية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم شرطة دبي عالياً وتؤكد تميزها كقوة شرطية.

والجدير ذكره أن ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية ناقش خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس، موضوع «الذكاء الاصطناعي وشرطة المستقبل» ضمن 6 محاور منها : «الجرائم السيبرانية – الإلكترونية»، «الابتكار في التدريب والتأهيل الشرطي»، «تكنولوجيا المستقبل ودورها في الأمن والسلامة العامة».