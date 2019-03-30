طحنون بن محمد يزور أحمد خليفة السويدي

المصدر: العين - وام

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في منزل الأسرة في منطقة المويجعي بمدينة العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

أفراح العميمي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة سعيد حارب العميمي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة سهيل مغير سالم العميمي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة.