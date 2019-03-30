«بكل حب من الإمارات» تقدم 1000 هدية للأطفال اللاجئين

المصدر: دبي-وام

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 1000 حقيبة هدايا للأطفال في مخيمات اللاجئين ضمن مبادرة «بكل حب من الإمارات» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في «دبي فيستيفال سيتي» مؤخراً.

وقالت مريم ماجد بن ثنيه مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن مبادرة «بكل حب من الإمارات» جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها المجتمعي ومشاركتها الفاعلة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كداعمة للمبادرات والمشاريع الإنسانية.

وأوضحت أن المبادرة استهدفت مخاطبة أطفال مخيمات اللاجئين وإيصال رسالة حب لهم من الإمارات والسعي نحو إسعادهم من خلال الهدايا التي تم تجميعها من أفراد المجتمع الذين تفاعلوا بشكل كبير مع هذه المبادرة التي حصلت بموجبها إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الموارد البشرية والتوطين على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي خلال العام 2019 عن فئة أفضل ممارسة في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.