الرئيس العراقي يثمن مواقف الإمارات المشرفة تجاه بلاده

المصدر: بغداد - وام

ثمن الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق عالياً مواقف قيادة دولة الإمارات المشرفة دائماً تجاه قضايا بلاده، مؤكداً حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع الإمارات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله، حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى بغداد الذي نقل للرئيس العراقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد السفير الشحي خلال اللقاء دعم قيادة وحكومة وشعب الإمارات للعراق حكومة وشعباً، مشدداً على وقوف الإمارات مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف.

ونوه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتي من شأنها أن توثق هذه العلاقات الرصينة.

من جانبه حمل الرئيس العراقي، سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمناً دعم سموهم الدائم للعراق.

كما ثمن جهود السفير الشحي في تعزيز العلاقات الثنائية طوال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى العراق متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.