سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

قدم محمد سالم الراشدي نسخة من أوراق اعتماده إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سفيراً للدولة لدى أديس أبابا.

لقاء

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، أمس، بالقصر الوطني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم خلاله بحث آلية تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأشادت الرئيسة سهلى ورق زودي خلال اللقاء بالعلاقات الإماراتية الإثيوبية القائمة، متمنية لدولة الإمارات وشعبها دوام الرقي والازدهار، ولسفير الدولة التوفيق والنجاح خلال أداء مهامه الدبلوماسية في إثيوبيا.

تعاون

من جانبه، أكد السفير حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع جمهورية إثيوبيا، معرباً عن فخره واعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتطلعه لبذل المزيد من الجهد لنقل التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة.