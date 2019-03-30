محمد بن راشد يحضر أفراح المزروعي والمهيري

المصدر: دبي-وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» آل المزروعي وآل المهيري أفراحهم.

وحضر سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه ذياب غانم راشد بن ذياب المزروعي في مركز دبي التجاري العالمي عصر أمس بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة أحمد ظاهر جمعة بن حارب المهيري.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للعروسين زفافهما الميمون متمنياً لهما حياة زوجية هانئة مكللة بالحب والاستقرار والبنين.

وحضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.