حاكم عجمان يحضر أفراح الكتبي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد علي بخيت الكتبي، بمناسبة زفاف نجله علي، إلى كريمة سلطان مهير المحيان الكتبي، وذلك بقاعة الذيد للأفراح بالشارقة.

وحضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، طارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية والمدعوون وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل الكتبي والعروسين وذويهم بهذه المناسبة، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصــحة وطول العمر.