إطلاق الملتقى العائلي «شكراً محمد بن راشد» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، مساء أول من أمس، انطلاق فعاليات الملتقى العائلي «شكراً محمد بن راشد» الذي تنظمه جمعية المــطاف للتراث والفنون البحرية وتستمر فعالياته حتى 4 أبريل المقبل.

وقال محمد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «بكل فخر واعتزاز نقول شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما قدمه سموه خلال 50 عاماً من العطاء والإنجاز والإبداع في خدمة الوطن والمواطن».

وأكد الشحي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ومفكّر يعمل وفق استراتيجية واضحة، يصنع المبادرات ويطبق الأفكار، ويطلق المشاريع لجعل شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم.