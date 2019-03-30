ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقع أمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم وغداً الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر غرباً وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة اليوم ويكون مغبراً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يوم غد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

واستمر الطقس أمس رطباً صباحاً وغائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم خاصة على المناطق الجنوبية من الدولة، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، كما تشكل الضباب وانخفضت الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في عدة مناطق منها طريق أبوظبي ـ دبي وشارع الإمارات وشارع محمد بن زايد في أم القيوين وضباب خفيف على مدينة غياثي ومدينة زايد في الظفرة ومدينة الشوامخ وما حولها ومطاري أبوظبي والشارقة. وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 12.4 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة 5:30 صباحاً، كما سجلت أعلى درجة حرارة في منطقة أم الزمول بواقع 34.7 درجة مئوية عند الساعة 3 عصراً.