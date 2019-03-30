نظام جديد لمراقبة حركة الدماغ في غرف العناية الحرجة

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

كشف الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري العناية المركزة رئيس مؤتمر الإمارات الخامس عشر للعناية الحرجة ورئيس الرابطة العربية لجمعيات العناية الحرجة، أن المؤتمر سيكشف عن نظام إلكتروني جديد سيتم إدخاله إلى غرف العناية الحرجة في المستشفيات يتيح مراقبة حركة الدماغ للمريض على مدار الساعة خاصة لمرضى السكتات الدماغية وما قبل السكتات والحركات اللاإرادية، لوقاية المرضى من المضاعفات الخطيرة التي تحدث عادة ما بعد السكتات.

وأوضح أن المؤتمر الذي سيقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي، بالتزامن مع مؤتمر الجمعية الدولية لطب الرعاية الحرجة والملتقى العالمي الخامس للوسائط.

سيحضره 1500 طبيب ومتخصص من 40 دولة، فيما وصل عدد المتحدثين إلى 244 متحدثاً وعدد المحاضرات 353 تم اختيارها بدقة بالغة من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، إضافة إلى 6 ورش عمل، وبمشاركة 40 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث منتجاتها من الأدوية وأجهزة العناية الحرجة.

ورشة

وأشار إلى أن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته، الأربعاء المقبل، سيعقد ورشة عمل تضم خبراء ومتخصصين من مختلف الدول المشاركة في المؤتمر حول تعريف وتحديد الأدلة التي يتم الاسترشاد بها في المستشفيات حول الوفاة الدماغية، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعناية المركزة، وتزويد أطباء الدولة والمنطقة والمختصين بأحدث التطورات في هذا المجال من خلال التعرف إلى أحدث ما توصل إليه العلم والدراسات وطرق وبروتوكولات العلاج لمرضى التهاب الدم الإنتاني، وأحدث الأجهزة التي تم التوصل إليها في مساعدة التنفس الاصطناعي المعتمدة على التكنولوجيا، وأحدث الأجهزة في مجال غسيل الكلى في أقسام العناية المركزة، وآخر ما توصل إليه العلم في طرق مراقبة عمل وظائف القلب والأوعية الدموية دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.