«استشراف المستقبل» بشرطة دبي ينظم دورة عن التحليل الإحصائي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ، دورة تدريبية بعنوان: التحليل الإحصائي المتقدم، بحضور متدربين من مختلف الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وبعض الجهات الخارجية، ومحاضر الدورة أبو بكر العمودي، المستشار الفني لمركز الإحصاء أبوظبي.

وأكد المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة، أن المركز حرص على هذه الدورة بهدف إكساب المتدربين المعارف الأساسية، والأساليب الرياضية، والحسابات الكمية، التي تمكنهم من تحليل المتغيرات الأمنية، وتفهم أبعاد الظواهر المجتمعية لتعزيز القدرات التخطيطية.